UPI vs Credit-Debit Card: MDR टलने के बाद फेस्टिव शॉपिंग के लिए कौन-सा पेमेंट ऑप्शन है आपके लिए बेस्ट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। यूपीआई पर लगने वाले एमडीआर (MDR on UPI) की डेट को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 कर दिया गया है। जिससे व्यापारियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि इस फेस्टिव किस तरीके से शॉपिंग की पेमेंट (Best Payment Method) करें जिससे उनका पैसा भी बचे और साथ ही अलग से कोई चार्ज न देना पड़ा। तो आइए समझते हैं यूपीआई, कैश और क्रेडिट कार्ड में से आपके लिए शॉपिंग के लिए क्या बेस्ट है।

UPI vs Debit/Credit Card: जैसे ही यूपीआई पर एमडीआर की खबर आई थी, तो लोगों ने इसका खूब विरोध किया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अब उन्हें डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस मुद्दे पर साफ किया है कि 0.4% MDR के साथ भी UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मुकाबले काफी सस्ता है। यानी कि अगर आप यूपीआई की जगह डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर लगने वाले चार्जेस MDR से ज्यादा होगा।