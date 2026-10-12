Gold Silver ETF ने तोड़े रिकॉर्ड! सितंबर में निवेशकों ने जमकर बहाया पैसा, सोना-चांदी के मुकाबले 71% की बढ़ोतरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर 2026 के लिए एम्फी (AMFI Data 2026) ने ताजा आंकड़े जारी किए। गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) के लिए ये महीना बेहद शानदार रहा। इस महीने निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में दिल खोलकर निवेश किया। सितंबर 2026 में गोल्ड ईटीएफ में कुल ₹4451 करोड़ का शुद्ध निवेश देखा गया, जो अगस्त में ₹2596.70 करोड़ था। यानी कि यहां पर 71.39% की इजाफा देखा गया।

ETFs ने बनाया नया रिकॉर्ड जनवरी से सितंबर 2026 के बीच ईटीएफ में कुल ₹45925 करोड़ का निवेश आ चुका है। दिलचस्प बात ये है कि इसने साल 2025 के पूरे 12 महीनों के कुल आंकड़े (42,961 करोड़ रुपये) को भी से पीछे छोड़ दिया है। वहीं सिल्वर ईटीएफ ने भी अधिक निवेश आकर्षित किया, जिसमें शुद्ध इनफ्लो ₹1974.32 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि अगस्त में ये ₹1270.63 करोड़ था, यानी कि लगभग इसमें 55.38% का इजाफा हुआ।