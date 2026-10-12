UPI से चुकाए ₹10000, तो उन ₹40 का असली हकदार कौन? बैंक, एप या NPCI? MDR चार्जेस का पूरा गणित

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। चाय की टपरी से लेकर बड़े-बड़े शोरूम तक, हर जगह आपको पेमेंट के लिए यूपीआई का ऑप्शन जरूर दिखेगा (UPI Payments)। लेकिन अब 1 जनवरी 2027 से यूपीआई के नियम बदलने वाले है। ₹2000 से ऊपर के हर पेमेंट पर अब MDR (Merchant Discount Rate) कटेगा, जिसने व्यापारियों को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यूपीआई पेमेंट पर जो चार्ज कटेगा वो आखिर जाएगा कहां? अगर नहीं, तो चलिए समझते हैं कि ₹2000 से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर कटने वाले चार्ज में से किस के पास क्या जाएगा।

कितना कटेगा MDR? 1 जनवरी से ₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर अब 0.4% का एमडीआर चार्ज (MDR Charge) देना पड़ सकता है। हालांकि छोटे मर्चेंट जिनका महीनेभर में ₹1 लाख से कम का कारोबार होता है, उन्हें इस नियम से बाहर रखा गया है। साथ ही ये चार्ज ग्राहक की जेब से नहीं, बल्कि मर्चेंट की जेब से लिया जाएगा।

कहां-कहां जाएगा MDR का पैसा? मान लीजिए आपके किसी दुकानदार या शोरूम वाले को यूपीआई के जरिए ₹10000 का पेमेंट किया। नए रूल के हिसाब से, इस ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट को ₹40 (0.4% MDR) की लागत चुकानी पड़ेगी। अब बड़े सवाल ये है कि मर्चेंट की जेब से कटे इन ₹40 का बंटवारा कैसे होगा।