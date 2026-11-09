इस बैंक की स्पेशल FD पर मिल रहा है 8.60% तक का तगड़ा रिटर्न, 10 लाख के निवेश पर कितनी होगी कमाई?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप बैंक में सुरक्षित एफडी (FD interest rates) करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए एक बैंक ऐसा है जो ₹3 करोड़ से कम के निवेश पर 8.60% का ब्याज मिल दे रहा है। आइए जानते हैं कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

कौन सा बैंक दे रहा ज्यादा ब्याज? इस खास बैंक का नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (Suryoday Small Finance Bank)। बैंक ने सीनियर सिटीजंस को देखते हुए एक स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च की, जहां 5 साल के निवेश पर 8.60% का ब्याज मिलेगा।

सीनियर सिटीजंस को कितना फायदा? अगर कोई सीनियर सिटीजन (60 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति) 5 साल के लिए 10,00,000 रुपये की एफडी कराते हैं, तो उन्हें सालाना 8.60% की दर से ब्याज मिलेगा। कुल ब्याज (Interest): 5 साल में आपको सिर्फ ब्याज के तौर पर 5,30,268 रुपये की कमाई होगी।

मैच्योरिटी पर कुल रकम: 5 साल बाद आपका 10 लाख रुपये बढ़कर कुल 15,30,268 रुपये हो जाएगा। बाकी लोगों को कितना होगा फायदा? अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं और इस स्कीम के तहत के ₹10 लाख की एफडी करवाते हैं, तो आपको इस पर 8.25% का सालाना ब्याज मिलेगा।