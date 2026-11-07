रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता खत्म! पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने खाते में आएंगे 5,550 रुपये

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके पास भी कुछ सेविंग्स या इकट्ठा पैसा रखा है और आप बिना किसी रिस्क के हर महीने पक्की कमाई चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम (Post office saving scheme) आपके बड़े काम की है। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जहां आपका पूरा पैसा सुरक्षित रहता है और हर महीने घर बैठे इनकम होती है।

क्या है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम? पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम में आप अपने पैसों को एकमुश्त (एक बार में) निवेश करके हर महीने ब्याज के रूप में फिक्स कमाई कर सकते हैं। इस स्कीम की मेच्योरिटी अवधि 5 साल है, यानी 5 साल पूरे होने पर आपका लगाया हुआ पूरा पैसा आपको सुरक्षित वापस मिल जाता है। फिलहाल इस स्कीम पर सालाना 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।

हर महीने कैसे होगी कमाई? मान लीजिए आपने इस स्कीम में कुल ₹9 लाख का निवेश किया। तो कैलकुलेशन के हिसाब तो: कुल निवेश: 9,00,000 रुपये

ब्याज दर (सालाना): 7.4%

हर महीने मिलने वाला ब्याज: 5,550 रुपये

एक साल का कुल ब्याज: 66,600 रुपये

5 साल में मिलने वाला कुल ब्याज: 3,33,000 रुपये

5 साल बाद मेच्योरिटी पर वापसी: पूरा 9,00,000 रुपये मूलधन यानी 9 लाख रुपये लगाकर आप 5 साल में ब्याज के तौर पर 3,33,000 रुपये की एक्स्ट्रा कमाई कर लेते हैं।

बीच में पैसा निकाल सकते हैं? इसका जवाब है हां। अगर आपको कभी पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए, तो आप 5 साल पूरे होने से पहले भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए नियम ये है कि अकाउंट खुलने के कम से कम 1 साल बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। साथ ही, समय से पहले खाता बंद करने पर कुछ पेनल्टी के रूप में पैसे कट सकते हैं।