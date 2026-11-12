₹1 लाख जमा करने पर बेटी को मिलेंगे करीब ₹48 लाख, सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसे बनेगा बड़ा फंड; चेक करें कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इस स्कीम में माता-पिता छोटी-छोटी बचत के जरिए बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें निवेश की अवधि 15 साल है, जबकि खाता 21 साल बाद मैच्योर होता है। यानी निवेश बंद होने के बाद भी खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है।

अगर आप हर साल इस योजना में 1 लाख रुपये जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर करीब 47.88 लाख रुपये का फंड तैयार हो सकता है। आइए समझते हैं कि 1 लाख रुपये सालाना निवेश करने पर कितना पैसा जमा होगा और ब्याज से कितनी कमाई होगी।

फिलहाल कितना मिल रहा है ब्याज? सुकन्या समृद्धि योजना पर फिलहाल अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में ब्याज सालाना कंपाउंड होता है। सरकार हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। इसलिए भविष्य में ब्याज दर बदलने पर मैच्योरिटी की रकम भी बदल सकती है।