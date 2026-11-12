SCSS vs MIS: 15 लाख के निवेश पर किसमें होगी ज्यादा कमाई? टेबल के जरिए समझें पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश करके रेगुलर कमाई के कई ऑप्शन मौजूद हैं (Investment Options for Senior Citizens)। इनमें सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) (POMIS) सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। दोनों ही सरकारी योजनाएं हैं और दोनों ही 5 साल में मेच्योर होती हैं। लेकिन अगर बात करें ब्याज दर और बाकी फायदों की, तो दोनों में काफी अंतर है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आपके लिए कौन सी फायदेमंद हो सकती है।

कहां ज्यादा मिलता है ब्याज? ब्याज की बात करें तो, SCSS में सालाना 8.2 फीसदी का ब्याज (SCSS Interest Rate) मिलता है और भुगतान हर तिमाही पर होता। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम (POMIS) की बात करें तो यहां पर सिर्फ 7.4% की दर से ब्याज मिलता।