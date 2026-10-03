SBI, HDFC नहीं, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की FD पर दे रहे सबसे ज्यादा ब्याज; सीनियर सिटीजन को 8.5% का ब्याज

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में भी बहुत से लोग शेयर बाजार में निवेश करने का रिस्क नहीं लेते। बहुत से लोग बैंक एफडी में निवेश करते हैं। बैंक एफडी एक सुरक्षित बचत निवेश है। यहां आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। वहीं, शेयर बाजार में निवेश करने पर आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन एफडी में ऐसा नहीं होता।



आज हम आपको उन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताएंगे जो सीनियर सिटीजन को एफडी पर SBI और HDFC जैसे बैंकों से ज्यादा ब्याज दर दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर 5 साल की एफडी पर कौन से बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न (Bank FD Rates) दे रहे हैं।

5 साल की FD पर कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं ? 5 साल की एफडी पर Suryoday Small Finance Bank सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। यह बैंक सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी के लिए 8.50% तक ब्याज दे रहा है।



5 साल की एफडी के लिए अलग-अलग स्मॉल फाइनेंस बैंकों की ब्याज दरें इस प्रकार हैं:

क्रमांक स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्याज दर 1 सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.50% 2 जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.00% 3 उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.70% 4 इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.50% 5 उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.50% 6 AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% 7 स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद Jana Small Finance Bank का नंबर आता है, जहां 5 साल की एफडी पर 8% ब्याज दर बताई गई है। वहीं Ujjivan Small Finance Bank 7.70% ब्याज दे रहा है।



Equitas Small Finance Bank और Utkarsh Small Finance Bank की ब्याज दर 7.50% है। AU Small Finance Bank और slice Small Finance Bank 5 साल की एफडी पर 7.25% ब्याज दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है ज्यादा ब्याज एफडी में वरिष्ठ नागरिकों को आमतौर पर सामान्य ग्राहकों से ज्यादा ब्याज दिया जाता है। इसका फायदा 60 साल या उससे अधिक उम्र के निवेशकों को मिल सकता है। आपके दिए गए आंकड़ों में Suryoday Small Finance Bank की वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 8.50% है।



इसका मतलब है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक लंबी अवधि के लिए एफडी करना चाहता है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दरें उसके लिए आकर्षक हो सकती हैं।