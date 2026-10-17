हर महीने मिलेगी ₹50 हजार की पेंशन, बस यहां करना होगा इतना निवेश; चेक करें पूरा कैलकुलेशन

आईएएनएस, नई दिल्ली। Retirement Plan: रिटायरमेंट प्लानिंग केवल बचत जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा फंड तैयार करना भी जरूरी है जो नौकरी के बाद नियमित आय देता रहे। बढ़ती महंगाई और लंबी जीवन प्रत्याशा को देखते हुए वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट के लिए जल्द से जल्द निवेश शुरू करना चाहिए।

रिटायरमेंट के बाद नियमित आय पाने के लिए सिस्टमेटिक विदड्रॉल प्लान (Systematic Withdrawal Plan) एक लोकप्रिय विकल्प माना जाता है। इसके जरिए निवेशक अपना मूल निवेश बनाए रखते हुए हर महीने या तिमाही एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं। यही कारण है कि कई सेवानिवृत्त लोग अपनी मासिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं।

मौजूदा मासिक खर्च का 300 गुना फंड तैयार करें विशेषज्ञों के अनुसार, रिटायरमेंट फंड तय करने से पहले अपनी जीवनशैली, परिवार की जरूरतों, स्वास्थ्य खर्च, महंगाई और भविष्य की अन्य आवश्यकताओं का आकलन करना जरूरी है। एक सामान्य नियम यह भी माना जाता है कि रिटायरमेंट कॉर्पस का अनुमान लगाने के लिए मौजूदा मासिक खर्च का लगभग 300 गुना फंड तैयार होना चाहिए।

निवेशकों को अपनी उम्र, जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार इक्विटी, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, बॉन्ड और अन्य निवेश विकल्पों का मिश्रण चुनना चाहिए। साथ ही आपातकालीन फंड और बीमा की व्यवस्था भी अलग से रखनी चाहिए ताकि अचानक आने वाले खर्चों से रिटायरमेंट फंड प्रभावित न हो।

रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50 हजार चाहिए तो कितना निवेश करें? अब अगर किसी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपये का इनकम चाहिए, तो उसे हर महीने कितने रुपये का निवेश करना होगा और कैसे निवेश की प्लानिंग करनी होगी, चलिए जानते हैं।

यदि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपये की आय चाहता है और उसकी जीवन प्रत्याशा 85 वर्ष मानी जाए, जबकि महंगाई की दर 6 प्रतिशत और निवेश पर औसत रिटर्न 12 प्रतिशत रहे, तो आवश्यक निवेश उम्र के अनुसार बदलता है।

यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र से निवेश शुरू करता है और 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होना चाहता है, तो उसे लगभग 13,114 रुपये प्रति माह निवेश करना होगा। इससे करीब 15.42 करोड़ रुपये का कॉर्पस तैयार हो सकता है। वहीं 25 वर्ष की उम्र में शुरुआत करने पर हर महीने लगभग 17,928 रुपये का निवेश करना होगा, जिससे करीब 11.52 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो सकता है।

वहीं, यदि निवेश की शुरुआत 30 वर्ष की उम्र में की जाए तो मासिक निवेश बढ़कर लगभग 24,650 हो जाएगा और अनुमानित कॉर्पस 8.61 करोड़ रुपये रहेगा। इसी तरह 35 वर्ष की उम्र में शुरुआत करने वालों को करीब 34,265 रुपये प्रति माह निवेश करना होगा, जिससे लगभग 6.43 करोड़ रुपये का कॉर्पस तैयार होगा।