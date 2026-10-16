भारत की टॉप 5 सीमेंट कंपनियां, नंबर 1 पर ये अरबपति; अदाणी से JP Cement प्लांट खरीदने वाली डालमिया लिस्ट से गायब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। India Top Five Companies: भारत में कई सारी सीमेंट कंपनियां हैं। आपने कई कंपनियों के नाम भी सुने होंगे। जैसे अल्ट्राटेक से लेकर ACC और जेपी तक। लेकिन कुछ कंपनियां समय के साथ खत्म भी हो गई। जैसे जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) की जेपी सीमेंट का नामों निशान खत्म हो गया। जेपी समूह दिवालिया होकर अदाणी ग्रुप के हाथों बिक चुकी है। अदाणी ग्रुप से जेपी के सीमेंट प्लांट डालमिया सीमेंट ने खरीद लिया है।

आइए जानते हैं कि इस समय मार्केट कैप के लिहाज से भारत की टॉप 5 सीमेंट कंपनियां कौन-कौन सी हैं? और नंबर वन पर गौतम अदाणी की कंपनी या फिर किसी दूसरे अरबपति की कंपनी का कब्जा है। मार्केट कैप के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन? मार्केट कैप के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी आदित्य बिड़ला ग्रुप की अल्ट्राटेक है। इस ग्रुप के मालिक कुमार मंगलम बिड़ला है। इस समय अल्ट्राटेक का मार्केट कैप 321314.87 करोड़ रुपये है।

मार्केट कैप के लिहाज से भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cements) है। इसका मार्केट कैप 89940.42 करोड़ रुपये है। अंबुजा सीमेंट्स का स्वामित्व अदाणी समूह के पास है। वहीं, चौथे नंबर पर श्री सीमेंट (Shree Cement) है। श्री सीमेंट का मार्केट कैप 81021.02 करोड़ रुपये है। श्री सीमेंट का स्वामित्व और नियंत्रण बांगुर परिवार के पास है। और पांचवे नंबर पर जेके सीमेंट है। जेके सीमेंट का मार्केट कैप 38027.13 करोड़ रुपये है।