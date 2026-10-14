राशन कार्ड न होने से रुक सकता है इन योजनाओं का लाभ, हो जाएगा नुकसान! कैसे करें अपना बचाव?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: राशन कार्ड (Ration Card) एक ऐसा जरिया है जिससे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या कम कीमत पर राशन मिलता है। इसके बिना आप मुफ्त राशन का लाभ नहीं ले सकते। इसके साथ ही कुछ ऐसी कई जरूरी स्कीम्स भी हैं जिनका लाभ आप बिना राशन कार्ड के नहीं उठा सकते हैं। इसलिए राशन कार्ड का होना बेहद जरूरी है।

कौन-कौन सी हैं स्कीम्स? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को मुफ्त गैस प्रदान की जाती है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने भी जरूरी हैं। इसके साथ ही आप योग्यता को पूरा करते हो। इस योजना का लाभ उठाने कि लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है।