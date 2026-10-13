EPFO ने जारी किए PF विड्रॉल के नए नियम, कब-कब निकाल सकेंगे एडवांस पैसा? चेक करें अपडेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते से एडवांस निकालने के नियमों को आसान बनाने के लिए अलग-अलग श्रेणियां तय की हैं। बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी और मकान खरीदने जैसे खर्चों के लिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल (Advance PF withdrawal) सकते हैं। नियमों के मुताबिक, कुछ जरूरतों के लिए निकासी की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, जबकि अन्य मामलों में तय लिमिट लागू होगी।

नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ की रकम मुश्किल वक्त में बड़ा सहारा बनती है। ऐसे में EPFO की ओर से जारी गाइडलाइन में कई जरूरी जरूरतों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटकर निकासी की अधिकतम संख्या बताई गई है।

बीमारी के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा? EPFO की गाइडलाइन के मुताबिक, बीमारी में इलाज के लिए कर्मचारी खुद या अपने परिवार के सदस्यों की जरूरत को देखते हुए पीएफ एडवांस (PF Advance) ले सकते हैं। इस श्रेणी में एडवांस निकालने की संख्या पर कोई सीमा नहीं बताई गई है। यानी जरूरत पड़ने पर कर्मचारी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पढ़ाई और शादी के लिए तय है लिमिट बच्चों की शिक्षा के लिए पीएफ एडवांस निकालने की सुविधा भी दी गई है। हालांकि, इस कैटेगरी में पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार एडवांस लिया जा सकता है। वहीं शादी के खर्च के लिए कर्मचारी खुद या परिवार के सदस्यों की शादी के उद्देश्य से पीएफ एडवांस ले सकते हैं। इस श्रेणी में सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति दी गई हैं।