15 अक्टूबर नहीं अगले साल लागू होगा MDR, फेस्टिव सीजन के चलते लिया गया अहम फैसला

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: यूपीआई (UPI) पेमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक, यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की डेडलाइन को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर सीधा 1 जनवरी 2027 कर दिया गया है। इस फैसले से उन लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों को एक बड़ा सुकून मिला है, जो डिजिटल पेमेंट पर संभावित चार्ज लगने की आशंका से चिंतित थे।

पिछले कुछ समय से बाजार में लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि MDR लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। डेडलाइन बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि अगले साल तक मर्चेंट्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर के रूप में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा, जिससे न सिर्फ उनका मुनाफा बचेगा बल्कि देश में डिजिटल पेमेंट्स को भी और रफ्तार मिलेगी।

सबसे जरूरी बात यह है कि जब UPI पर MDR लगने की डेडलाइन की खबर सामने आते ही यूपीआई से अतिरिक्त कमाई की उम्मीद लगाए बैठी फिनटेक कंपनियों के शेयरों को भारी झटका लगा। क्या है यह पूरा नियम? हाल ही में सरकार ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने की अनुमति दी थी। इस नियम के तहत ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेनदेन पर 0.4% का शुल्क (MDR) तय किया गया था। यह शुल्क व्यापारियों से लिए जाने की बात कही गई, जिससे पेमेंट गेटवे और पेटीएम/मोबिक्विक जैसी कंपनियों को राजस्व में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने जब इस फैसले का ऐलान हुआ था, तब इन फिनटेक कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई थी।

आखिर क्यों टली ये डेडलाइन? सूत्रों के मुताबिक, मर्चेंट्स और कारोबारियों की तरफ से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ और समय की मांग की गई है। यही वजह है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इसे 15 अक्टूबर के बजाय 1 जनवरी से लागू करने पर मुहर लगाई है। ऐसे में त्योहार के मौके पर व्यापारियों को इसका बड़ा फायदा होगा।