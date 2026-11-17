बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में माता-पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे के भविष्य के लिए पैसा कहां निवेश किया जाए, ताकि 15-18 साल बाद अच्छी रकम मिल सके।

इसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्प मौजूद है। लेकिन इन सभी योजनाओं में रिटर्न, पैसे निकालने की सुविधा और लॉक-इन की शर्तें अलग-अलग हैं। इस तीनों विकल्पों को समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई माता-पिता हर महीने ₹3000 निवेश करते हैं और यह निवेश 15 साल तक जारी रखते हैं, तो कितना फंड बनता है? ₹3000 निवेश से कितना बनेगा फंड? हर महीने निवेश: ₹3000

सालाना निवेश: ₹36000

कुल निवेश: 15 साल

कुल जमा राशि: ₹540,000 अब जानिए कि अलग-अलग विकल्पों में कितनी रकम तैयार हो सकती है। PPF (7.1% ब्याज): ₹9.34 लाख

सुकन्या समृद्धि (8.2% ब्याज): करीब ₹10.30 लाख

SIP (12% रिटर्न): ₹14.43 लाख म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा कमाई म्यूचुअल फंड में 15 साल की SIP का औसत सालाना रिटर्न 12% मानकर ₹3000 निवेश पर ₹14.43 लाख

फंड बनता है। यानी निवेशक कुल ₹5.40 लाख जमा करेगा और करीब ₹9.03 लाख का फायदा मिल सकता है। इस विकल्प में तैयार रकम 18 साल की उम्र में बच्चे के लिए उपलब्ध हो सकती है।