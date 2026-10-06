PPF vs NPS: ₹5000 निवेश पर कौन सी स्कीम में ज्यादा है फायदा? 25 साल की अवधि का समझिए पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: हर इंसान का सपना होता है कि रिटायरमेंट (Retirement) के बाद उसे पैसों की कोई चिंता ना हो और आराम से पूरी जिंदगी बिताई जा सके। ऐसे में रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है तो PPF और NPS दोनों स्कीम एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती है। दोनों योजनाओं का मकसद है लंबी अवधि में पैसा तैयार करना, लेकिन अलग-अलग तरीके का साथ।

ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर हर महीने आप ₹5,000 लगा रहे हैं तो 25 साल बाद दोनों में कितना पैसा बन सकता है? PPF में होगा कितना फायदा? PPF रिटायरमेंट फंड के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आता है। बता दें कि PPF में फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। ऐसे में मान लेते हैं कि आप इस स्कीम में हर महीने ₹5,000 जमा करते हैं और साल में ₹60,000। तो 25 साल तक लगातार निवेश किया जाए तो आपकी कुल जमा रकम ₹15 लाख हो जाएगी।

ऐसे में अगर पूरे 25 साल के दौरान ब्याज दर 7.1% बनी रहती है, तो करीब ₹40 लाख का फंड बनकर तैयार हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां करीब ₹15 लाख आपका निवेश होगा बाकी रकम ब्याज से बनेगी।