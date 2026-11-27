बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ (PPF) को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसमें फिलहाल 7.1% का सालाना ब्याज मिलता है, साथ ही स्कीम से होने वाले फायदे पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इस स्कीम की अवधि 15 साल की होती है, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर 15 साल पहले ही पैसा निकाल लिया तो नुकसान होगा या नहीं? तो आइए आज इसी बात को विस्तार से समझते हैं।

पहले निकाल सकते हैं पैसा? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। अगर बीच में किसी भी इमरजेंसी के केस में आपको पैसे की जरूरत है, तो 15 साल का लंबा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो पीपीएफ में आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके भी कुछ नियम तय किए गए है।

कब निकाल सकते हैं पैसा? अगर आपने पीपीएफ में निवेश किया है तो खाता खुलने के 6 वित्तीय वर्ष होने के बाद यानी कि 7वें साल से आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। यहां समय की गिनती तारीख से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ईयल के हिसाब से होती है। लेकिन ध्यान रहे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं।

कितनी रकम निकाल सकते हैं? अगर आप पीपीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी करते हैं, तो नियमों के मुताबिक आप एक साथ पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। जिस साल आप निकासी कर रहे हैं, उससे चौथे साल पहले के वित्त वर्ष के अंत में खाते में मौजूद बैलेंस, या फिर ठीक पिछले वित्त वर्ष के अंत में खाते में मौजूद बैलेंस, इन दोनों में से जो रकम कम हो, उसका अधिकतम 50 फीसदी ही आप निकाल सकते हैं।