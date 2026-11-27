बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप खुद का घर लेने का सपना देख रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो पैसों की कमी की वजह से अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं शहरों में रहने वाले ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए सरकार PMAY-अर्बन 2.0 (PMAY-U 2.0) चला रही है। आइए जानते हैं कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

किसे मिलेगा इस योजना का फायदा? PMAY-अर्बन 2.0 खास तौर पर शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के लिए है। इस स्कीम की सबसे जरूरी शर्त ये है कि आवेदक या उसके परिवार के किसी भी नाम पर पूरे देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। नियमों के मुताबिक, एक परिवार में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों का गिना जाएगा।

इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा इस स्कीम के तहत उन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, जिनके पास गांव में एक पक्का घर है, लेकिन वो शहर में रह रहे हैं। इसके अलावा, जिन लोगों का घर पिछली PMAY-अर्बन योजना में पास हो गया था, लेकिन बाद में 31 दिसंबर 2023 के बाद कमेटी (CSMC) ने उसे रद्द कर दिया था, वे भी इस नई योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

कैसा घर मिलेगा? योजना के नियमों के हिसाब से पक्का मकान वो मजबूत घर है, जिसकी दीवारें और छत टिकाऊ चीजों से बनी हों। इसमें पकी हुई ईंटें, सीमेंट, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, लोहे की चादरें या एस्बेस्टस शीट वगैरह शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी घर की छत और दीवारें पक्की हैं, लेकिन उसका फर्श कच्चा (मिट्टी का) है, तब भी सरकार उसे पक्का मकान ही मानेगी।