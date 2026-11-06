इस दीपावली PPF में शुरू किया सालाना ₹1 लाख का निवेश, तो 15 साल बाद कितना मोटा तैयार होगा फंड? पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PPF Calculation: भारत में आज भी लोग ऐसी जगह निवेश करते हैं, जहां रिस्क कम होता है और रिटर्न गारंटीड होता है। जैसे बैंक एफडी और सरकारी योजनाएं। एक ऐसी ही सरकारी योजना है जहां गारंटीड रिटर्न मिलता है। इस योजना का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक दीर्घकालिक और सुरक्षित बचत योजना है। इसमें सालाना आधार पर रिटर्न मिलता है। सरकार हर तिमाही इस योजना की ब्याज दर की समीक्षा करती है और फिर अगली तिमाही के लिए ब्याज दर घोषित करती है। वर्तमान में इस योजना की ब्याज दर 7.1 फीसदी है।

ऐसे में अगर आप इस दीपावली PPF में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि वर्तमान ब्याज दरों के हिसाब से अगले 15 साल में आप फंड कितना बड़ा हो जाएगा। दरअसल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की लॉक-इन अवधि 15 साल की होती है। 15 साल बाद इसे आप बढ़ा भी सकते हैं।

सालाना 1 लाख रुपये का निवेश 15 साल बाद कितना होगा? जैसा की हमने ऊपर बताया कि PPF सरकार समर्थित एक छोटी बचत योजना है, जिसे लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में इस पर सालाना 7.1% की ब्याज दर मिल रही है और इस योजना की अवधि (मैच्योरिटी पीरियड) 15 साल है।

PPF पर ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और आखिरी तारीख के बीच के सबसे कम बैलेंस पर की जाती है, और इसे वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा कर दिया जाता है। यह ब्याज निवेशित ही रहता है और इस पर आगे और ब्याज मिलता है। इसमें सालाना कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। एकमुश्त निवेश पर ज्यादा से ज्यादा ब्याज पाने के लिए, हर साल 5 अप्रैल तक रकम जमा कर देना बेहतर रहता है। आइए जानते हैं कि आखिर हर साल 1 लाख रुपये का निवेश किया तो 15 साल बाद कितना मोटा फंड तैयार होगा।

हमने कैलकुलेशन के लिए SBI का PPF कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। इसके अनुसार 15 साल तक हर साल 1 लाख रुपये निवेश करने पर 15 साल में आपका निवेश 15 लाख रुपये हो जाएगा। और 7.1 फीसदी ब्याज के साथ 15 साल बाद कुल मैच्योरिटी रकम 2,71,214 रुपये हो जाएगी। इसमें 1,21,214 रुपये ब्याज है और बाकी आपका मूल निवेश।