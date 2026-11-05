PPF Calculation: पत्नी या बच्चों के नाम से खोलें PPF अकाउंट, ₹3000, ₹5000 और ₹10000 के लिए देखें कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी कमाई हुई सेविंग्स सेफ (Safe Investment Options) हों और आगे चलकर तगड़ा रिटर्न भी दे। यही वजह है कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों या वाइफ के नाम से सेफ इनवेस्टमेंट प्लान की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आपको आज पीपीएफ (PPF) के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि अलग-अलग निवेश की रकम पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। 2

कितना मिलेगा ब्याज? PPF यानी कि Public Provident Fund सरकारी गारंटी वाला सुरक्षित ऑप्शन है। नियमों के हिसाब से इसमें 7.1% का सालाना ब्याज मिलता है, जो 15 साल की लंबी लॉक-इन अवधि में कंपाउंडेड होता रहता है। इसमें कम से कम ₹500 से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एक साल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ₹1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। वहीं इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है।