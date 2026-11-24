बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई या उनके आने वाले कल के लिए पैसा जोड़ना हर माता-पिता की बड़ी चिंता होती है (Investment for Kids)। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव (Share Market) से दूर अगर आप कोई सुरक्षित और पक्का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो पीपीएफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। समय रहते थोड़ी-थोड़ी बचर शुरू कर दी जाए, तो आगे चलकर ये एक बड़ा फंड बन जाती है। ऐसे में आइए समझते हैं कि मंथली ₹5000 की बचत से 15 साल में कितना फंड तैयार होगा।

15 साल में कितना बनेगा फंड? मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए हर महीने ₹5000 अलग रखते हैं, तो इस हिसाब से सालभर में आप ₹60000 बच्चे के नाम से निवेश करेंगे। इस हिसाब से- निवेश की अवधि: 15 साल

सालाना जमा: ₹60,000

कुल जमा रकम (मूलधन): 15 साल में कुल ₹9 लाख

ब्याज दर: सालाना 7.1 फीसदी

15 साल बाद कुल रकम: करीब ₹16.3 लाख कैलकुलेशन में देखें तो इस हिसाब से आप 15 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए हर महीने ₹5000 बचाकर ₹16 लाख से ज्यादा का फंड जोड़ पाएंगे।