बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नौकरी करते वक्त हमारा सारा ध्यान अक्सर सैलरी, बोनस और इंक्रीमेंट पर रहता है। लेकिन एक ऐसा पैसा भी है, जो लंबे समय तक काम करने के बाद आपकी बड़ी जरूरत के वक्त काम आ सकता है। इसे ग्रेच्युटी (Gratuity) कहते हैं।

मान लीजिए आपकी आखिरी सैलरी ₹50000 है और आपने किसी कंपनी में 10 साल कर काम किया है, तो नौकरी छोड़ते वक्त आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, ये सवाल अक्सर कई लोगों के मन में होता है। तो आइए आज ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन को समझते हैं।

कितनी बनेगी ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी का पैसा निकालने के लिए सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने साल काम किया है। इसमें आपकी आखिरी सैलरी और कुल सर्विस पीरियड दोनों का हिसाब लगता है। आम तौर पर हर महीने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए 26 वर्किंग डेज के हिसाब से 15 दिन की सैलरी जोड़ी जाती है। इसे निकालने का एक तय फॉर्मूला है:

ग्रेच्युटी = आखिरी महीने की पात्र सैलरी × 15 × नौकरी के साल ÷ 26 अब इस फॉर्मूले को एक उदाहरण के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि नौकरी छोड़ते समय आपकी सैलरी ₹50000 है और आपने कंपनी में 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस हिसाब से: ग्रेच्युटी: 50,000 × 15 × 10 ÷ 26 इस फॉर्मूले के हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी करीब 2,88,462 रुपये बनेगी। हालांकि, आपको असल में कितना पैसा मिलेगा, ये आपकी पात्र सैलरी, काम करने की अवधि और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। क्या पूरी सैलरी पर मिलती है ग्रेच्युटी? यहां एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है कि हर कर्मचारी की ग्रेच्युटी उसकी पूरी सीटीसी या इन-हैंड सैलरी पर नहीं बनती। इसके लिए कानून के तहत मान्य सैलरी का हिस्सा देखा जाता है। इसलिए, अगर आपकी कुल सैलरी ₹50000 है, तो जरूरी नहीं कि ग्रेच्युटी का हिसाब भी पूरे ₹50000 पर ही हो।

ऐसे में अगर आप ग्रेच्युटी का सही अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो अपनी सैलरी स्लिप के अलग-अलग हिस्सों को देखें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने HR से भी साफ-साफ पूछ लें कि आपकी ग्रेच्युटी का हिसाब किस रकम पर किया जा रहा है।

कितने साल बाद मिलती है ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी के नियमों के मुताबिक, इस्तीफा देने, रिटायरमेंट या सुपरएनुएशन के मामलों में आमतौर पर कम से कम 5 साल लगातार काम करना जरूरी होता है। हालांकि, कुछ खास हालात में नियम थोड़े अलग हैं:

मृत्यु या दिव्यांगता: अगर कर्मचारी के साथ ऐसी कोई स्थिति आती है, तो 5 साल की शर्त लागू नहीं होती।

फिक्सड टर्म कर्मचारी: इनके लिए अलग प्रावधान हैं, जिनके तहत पात्रता के हिसाब से 5 साल से पहले भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकता है।