PPF calculation: हर महीने ₹3000 और ₹5000 जमा कर, 15 साल बाद कितना मिलेगा पैसा? देखें कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: छोटी-छोटी बचत से भी बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। अगर आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करते हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस सरकारी स्कीम की खासियत है कि इसमें निवेश पर ब्याज मिलता है और मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स के लिहाज से फायदेमंद होता है।

PPF में निवेश की शुरुआत छोटी रकम से की जा सकती है। अगर आप हर महीने ₹3000 और ₹5000 जमा करते हैं, तो 15 साल में एक अच्छा खासा फंड तैयार हो सकता है। आइए समझते हैं कि अलग-अलग निवेश पर मैच्योरिटी के समय कितनी रकम मिल सकती है और इस स्कीम में निवेश से जुड़े जरूरी नियम क्या हैं।

PPF में फिलहाल कितना मिल रहा है ब्याज? PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में ब्याज सालाना कंपाउंड होता है। यानी आपको सिर्फ जमा रकम पर ही नहीं, बल्कि पहले से जमा ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। सरकार हर तिमाही ब्याज दर की समीक्षा कर सकती है।

हर महीने ₹3,000 और ₹5,000 जमा करने पर कितना बनेगा फंड? अगर आप हर महीने एक तय रकम PPF खाते में जमा करते हैं, तो 15 साल में आपकी बचत कुछ इस तरह बढ़ सकती है। हर महीने निवेश 15 साल में कुल जमा अनुमानित ब्याज मैच्योरिटी पर रकम ₹3,000 ₹5.40 लाख ₹4.07 लाख ₹9.47 लाख ₹5,000 ₹9 लाख ₹6.7 लाख ₹15.78 लाख अनुमानित गणना 7.1% सालाना ब्याज और हर महीने की 5 तारीख तक जमा मानकर की गई है। वास्तविक मैच्योरिटी रकम ब्याज दर और जमा करने की तारीख के अनुसार बदल सकती है। ₹5,000 महीने के निवेश को समझिए: अगर आप हर महीने ₹5,000 जमा करते हैं, तो एक साल में आपका निवेश ₹60,000 होगा। 15 साल में आप अपनी जेब से कुल ₹9 लाख जमा करेंगे। इस पर करीब ₹6.78 लाख ब्याज मिलेगा। इस तरह मैच्योरिटी पर आपके पास करीब ₹15.78 लाख का फंड तैयार हो सकता है।

PPF में निवेश करने से पहले इसके कुछ जरूरी नियम समझना जरूरी है। * न्यूनतम निवेश: एक वित्त वर्ष में कम से कम ₹500 जमा करना जरूरी है।

* अधिकतम निवेश: एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख जमा कर सकते हैं।

* निवेश की अवधि: PPF खाते की शुरुआती मैच्योरिटी 15 साल होती है।

* एक व्यक्ति, एक खाता: कोई भी पात्र भारतीय निवासी अपने नाम पर एक PPF खाता खोल सकता है।

* पैसा निकालने की सुविधा: खाते के सातवें वित्त वर्ष से नियमों के मुताबिक आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।

* लोन की सुविधा: तीसरे से छठे वित्त वर्ष के बीच खाते पर लोन लेने का विकल्प भी मिलता है।

* एक्सटेंशन: 15 साल पूरे होने के बाद खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।