5 साल के लिए किसी सुरक्षित जगह पर करना है निवेश? तो यहां टैक्स में छूट के साथ मिल सकता है 8.2% का तगड़ा ब्याज!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी आने वाले समय में छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Schemes Interest) में निवेश के बारे में सोच रहे हैं? अगर हां तो ये खबर आपके बड़े काम की है। पोस्ट ऑफिस (Post Office Schemes) की 4 ऐसी स्कीम हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित (Safe Investment) रहेगा और तो और आपको अच्छा-खासा ब्याज भी मिलेगा। ऐसे में आइए आपको उन चारों स्कीम्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

1. कौन सी हैं वो 4 स्कीम्स? पोस्ट ऑफिस की इन धांसू स्कीम्स का नाम है- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposit)

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate)

मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme)

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) 2. कौन दे रहा कितना ब्याज? आप चारों स्कीम्स के बारे में विस्तार से नीचे दी टेबल से समझ सकते हैं: