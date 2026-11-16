Post office RD Vs SBI RD: ₹10 हजार निवेश पर किसमें जल्दी बनेंगे लखपति? देखिए पूरा कैलकुलेशन
यह लेख पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजनाओं की तुलना करता है, जिसमें ₹10,000 मासिक निवेश पर ...और पढ़ें
HighLights
पोस्ट ऑफिस आरडी पर 6.7% सालाना ब्याज दर।
एसबीआई आरडी पर 6.5% सालाना ब्याज दर मिलती है।
पोस्ट ऑफिस आरडी में एसबीआई से अधिक रिटर्न।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप बिना जोखिम के हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत कर भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो Recurring Deposit (RD) एक बेहतरीन विकल्प है। पोस्ट ऑफिस (Post office) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) दोनों ही RD की सुविधा देते हैं। हालांकि दोनों की ब्याज दरें अलग-अलग हैं, इसलिए मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम में भी अंतर आता है। आइए जानते हैं कि अगर आप हर महीने ₹10000 जमा करता है तो 10 साल में किस योजना से ज्यादा फायदा होगा।
Post Office RD के नियम
पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (Post Office RD) फिलहाल 6.7% सालाना ब्याज (Interest) देती है। यह ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड (Compound) होता है। इस योजना की मूल अवधि 5 साल है, लेकिन निवेशक चाहें तो मैच्योरिटी (Maturity) के बाद इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। सरकार समर्थित होने के कारण इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में माना जाता है।
SBI RD से कितना फायदा?
SBI की सामान्य RD पर फिलहाल 6.5% सालाना ब्याज (Yearly Interest) मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को इससे अधिक ब्याज दिया जाता है। बैंक की RD में भी हर महीने तय रकम जमा करनी होती है और अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित पूरा पैसा मिलता है।
₹10000 महीने जमा पर कितना होगा फायदा?
अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक हर महीने ₹10000 जमा करता है, तो—
* हर महीने निवेश: ₹10,000
* कुल अवधि: 10 साल (120 महीने)
* कुल जमा राशि: ₹12,00,000
Post Office RD Calculation
- मासिक निवेश: ₹10,000
- कुल निवेश: ₹12,00,000
- ब्याज दर: 6.7% सालाना
- अनुमानित मैच्योरिटी राशि: करीब ₹17.2 लाख
- यानी निवेशक को लगभग ₹5.2 लाख का ब्याज मिल सकता है।
SBI RD Calculation
- मासिक निवेश: ₹10,000
- कुल निवेश: ₹12,00,000
- ब्याज दर: 6.5% सालाना
- अनुमानित मैच्योरिटी राशि: करीब ₹17 लाख
- यानी निवेशक को लगभग ₹5 लाख का ब्याज मिल सकता है।
किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा?
अगर मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर तुलना करें तो Post Office RD में निवेश करने पर SBI RD की तुलना में लगभग ₹20,000 से ₹30,000 तक अधिक मैच्योरिटी राशि मिल सकती है। इसकी मुख्य वजह पोस्ट ऑफिस RD की ब्याज दर SBI से थोड़ी अधिक होना है। ऐसे में अगर आपका उद्देश्य पूरी तरह सुरक्षित निवेश के साथ थोड़ा बेहतर रिटर्न पाना है, तो मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से Post Office RD, SBI RD पर थोड़ा भारी पड़ती है। हालांकि निवेश से पहले दोनों योजनाओं की ताजा ब्याज दर और नियम जरूर जांच लें।
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