बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके पास ₹5 लाख की बचत है और आप चाहते हैं कि हर महीने आपके खाते में पक्की कमाई आती रहे, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके काम आ सकती है। इस स्कीम में आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना है और 5 साल तक हर महीने आपको ब्याज मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आप इसमें ₹5 लाख लगाते हैं कि हर महीने आपको कितने रुपए मिलेंगे।

कितना मिलेगा ब्याज? पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम की खास बात ये है कि इसमें निवेश करने से आपको हर महीने ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में निवेश करने से फिलहाल 7.4% का सालाना ब्याज मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि सरकार हर तिमाही इसकी ब्याज दर पर फैसला करती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसके ब्याज दर कम हो जाएं या फिर बढ़ जाएं।