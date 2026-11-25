बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। 21 नवंबर 2026 से लागू हुए नए नियमों के बाद अब पात्र कर्मचारियों के बीमारी और मातृत्व का पैसा लेने के लिए अलर से क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, इस स्कीम में जुड़ने के लिए सैलरी की सीमा भी तय कर दी गई है।

क्या हैं नए नियम? केंद्र सरकार ने Employees State Insurance Regulations, 2026 की अधिसूचना जारी की। ये नियम Code on Social Security, 2020 के तहत लाए गए हैं और 1950 से चल रहे पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने 20 नवंबर 2026 को इन्हें अंतिम रूप दिया और 21 नवंबर को गैजेट में प्रकाशित किया। इससे पहले जुलाई में इसका ड्राफ्ट आया था और लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी। नए नियमों में सबसे बड़ा फायदा ये है कि कर्मचारियों के लिए क्लेम की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है।

सीधे खाते में आएगा पैसा! नए नियमों के तहत पात्र कर्मचारियों को सिकनेस बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट की रकम सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी, जिसके लिए उन्हें अब क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों को जरूर मानना होगा:

कर्मचारी के पास ESIC सिस्टम के जरिए जारी मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए।

नियोक्ता (कंपनी/मालिक) को तय समय के लिए Employer Portal पर Form 8B के जरिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

कर्मचारी का आधार उसके इंश्योरेंस नंबर से जुड़ा होना चाहिए और उसका आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ये तीनों शर्तें पूरी होते ही ESIC सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगा। कर्मचारियों को अलग से क्लेम डालने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।