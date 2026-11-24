बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी हर रोज के खर्चों के लिए यूपीआई (UPI) के इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। हाल ही में NPCI ने एक कमाल का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जहां आप यूपीआई से जुड़ी हर समस्या का सामधान निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप कभी गलती से किसी गलत यूपीआई पर पैसा भेज दें, तो घबराएं नहीं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें।

NPCI ने क्या लॉन्च किया? हाल ही में एनपीसीआई ने MyUPI के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां आपको आपके यूपीआई से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीआई से जुड़ी समस्या के लिए अब आपको हर जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आप MyUPI पर सारी चीजों का समाधान निकाल सकते हैं।

MyUPI में क्या होगा खास? एनपीसीआई ने MyUPI को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी आम यूजर को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए बैंकों या फिर कस्टमर केयर के चक्कर न काटने पड़े। इसमें प्रमुख 8 फीचर्स हैं:

1. Safety Switch: ये फीचर बड़े ही काम का है। अगर आपका का फोन कहीं खो जाता है, या आपको फ्रॉड का शक होता है, तो आप इस फीचर की मदद से तुरंत अपने बैंक खाते से जुड़े सारे यूपीआई पेमेंट सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं।

2. Ask AI: इस फीचर से सवालों के तुरंत जवाब एआई के जरिए मिलेंगे। कोई तकनीकी समस्या हो, डाउट हो, यूपीआई से जुड़ा कोई नियम आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप एआई से पूछ सकते हैं। 3. Pay Safe: अनजाने में किसी गलत शख्स या फ्रॉड अकाउंट में पैसा न चला जाए, इसके लिए यह टूल पैसे ट्रांसफर करने से पहले प्राप्तकर्ता (Payee) के बारे में जरूरी वेरिफिकेशन और जानकारी देता है। 4. Complaints: अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो गया है या पैसे कटकर अटक गए हैं, तो यहीं से सीधे शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें यूजर सबूत (स्क्रीनशॉट या रेफरेंस) अपलोड कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट का रियल-टाइम स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।