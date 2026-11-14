Post Office की इस स्कीम के आगे Bank FD भी फेल, हर महीने खाते में आएंगे ₹9250; ब्याज भी एफडी से ज्यादा

बिजनेस डेस, नई दिल्ली। अगर आप शेयर बाजार में निवेश नहीं करते हैं और ऐसी जगह अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) में निवेश कर सकते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें एक बार पैसा जमा करने के बाद हर महीने ब्याज के रूप में नियमित आमदनी होती है। इतना ही नहीं इस योजना में बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज मिलती है।

आइए इस योजना के बारे में जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है और कैसे हर महीने ₹9250 की ब्याज मिल सकती है। क्या है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं में से एक है। इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो अपनी जमा पूंजी से हर महीने नियमित आमदनी चाहते हैं।

इसमें निवेश करने के बाद मिलने वाला ब्याज हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या लिंक किए गए बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के अलावा रिटायर हो चुके लोगों और नियमित आय चाहने वाले निवेशकों के लिए भी यह योजना उपयोगी हो सकती है।

पोस्ट ऑफिस MIS पर कितना मिल रहा है ब्याज? फिलहाल पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर सालाना 7.4 फीसदी ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज हर महीने दिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए भी इस ब्याज दर को बरकरार रखा गया है।

इस योजना में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 लाख रुपये और ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम तीन वयस्क शामिल हो सकते हैं। कैसे मिलेगी 9250 रुपये की ब्याज अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये एकमुश्त निवेश करते हैं, तो मौजूदा 7.4 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से हर महीने 9250 रुपये मिल सकते हैं। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। यानी आपको पांच साल तक हर महीने ब्याज मिलता रहेगा और अवधि पूरी होने पर जमा की गई मूल रकम वापस मिल जाएगी।

एकमुश्त निवेश: 15,00,000 रुपये

सालाना ब्याज दर: 7.4 फीसदी

सालाना ब्याज: 1,11,000 रुपये

हर महीने मिलने वाला ब्याज: 9,250 रुपये

निवेश की अवधि: 5 साल

5 साल में कुल ब्याज: 5,55,000 रुपये मैच्योरिटी पर वापस मिलने वाली रकम: 15,00,000 रुपये