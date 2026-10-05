PF Balance Check: वेज सीलिंग के बाद इस महीने कितना कटा पीएफ, घर बैठे एक मिनट में करें चेक

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वेज सीलिंग की लिमिट (Wage Ceiling Hike) को ₹15000 से बढ़ा कर ₹25000 किया गया था। जिसका फायदा देश के 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि वेज सीलिंग लिमिट बढ़ने के बाद आपकी सैलरी से कितना पीएफ कटा है, वो कैसे पता किया जाए (How to Check PF Balance)? तो अगर आप भी अपना पीएफ अकाउंट चेक करना चाहते हैं, तो आइए आज जानते हैं कि घर बैठे कैसे आप पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।

कितने तरीकों से पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं? अगर आप पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप मिस्ड कॉल देकर, SMS के जरिए या फिर उमंग एप के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस चेक सकते हैं। इससे आपको स्पष्टा मिलेगी कि इस महीने आपका कितना पैसा पीएफ अकाउंट में जमा हुआ है।

1. मिस्ड कॉल से ऐसे चेक करें बैलेंस अगर आप सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो मिस्ड कॉल वाला ऑप्शन बेस्ट है: आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर एक मिस्ड कॉल देनी होगी।

दो रिंग जाने के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है।

इसके बाद EPFO की तरफ से आपके फोन पर एक मैसेज आएगा, जिसमें आपका पीएफ बैलेंस, नाम, जन्मतिथि और बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी।

ध्यान रहे कि इसके लिए आपका मोबाइल नंबर पीएफ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड और UAN एक्टिव होना चाहिए। 2. SMS के जरिए भी कर सकते हैं चेक

इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से 7738299899 पर EPFOHO UAN HIN लिखकर भेजना होगा।

मैसेज भेजने के थोड़ी देर बाद EPFO की तरफ से एक रिप्लाई आएगा, जिसमें आपके पीएफ अकाउंट की सारी डिटेल होगी। 3. UMANG एप भी करेगा मदद