बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ईपीएफओ प्रमुख और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से किस्तों में निकाले जाने वाले पैसे पर कोई कर (टैक्स) नहीं लगेगा और बची हुई राशि पर वही ब्याज मिलेगा जो दूसरे अंशधारकों (पीएफ ग्राहक) को पीएफ पर सालाना मिलता है।

उन्होंने यह भी कहा कि नियमित किस्त निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) को लागू करने के लिए ईपीएफ से जुड़े प्रावधान में संशोधन करने के साथ आयकर कानून में जरूरी संशोधन करने होंगे। ईपीएफओ ने यह प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेज दिया है। श्रम मंत्रालय आयकर कानून में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रस्ताव बजट पारित होने के बाद एक अप्रैल से लागू हो जाएगा।

बदलावों को मंजूरी दी ईपीएफओ ने पिछले सप्ताह कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) निकासी के नियमों में व्यापक बदलावों को मंजूरी दी। इसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अब अपनी पीएफ की जमा राशि नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे। साथ ही, खाते में अनिवार्य न्यूनतम जमा राशि की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत और पूरी राशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गयी है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की इस महीने हुई 240वीं बैठक में लिए गए निर्णय के तहत प्रस्तावित नियमित किस्त निकासी योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अपनी पूरी जमा राशि एकमुश्त निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।

किसे मिलेगा लाभ? शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के करीब 6.32 लाख उन ईपीएफ सदस्यों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है जिनके भविष्य निधि खातों में पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है। प्रस्तावित योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कृष्णमूर्ति ने पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा, ‘‘सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को जब एक बार भविष्य निधि का पैसा मिलता है तो उन्हें यह पता नहीं होता कि पैसा कहां खर्च करना है, कहां जमा करना है। कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं या एफडी कर लेते हैं या फिर गाड़ी ले लेते हैं और राशि खत्म हो जाती है तथा आगे समस्याएं आती हैं। उसी को ध्यान में रखकर एसडब्ल्यूपी लाने का निर्णय किया गया है।’’

कैसे निकाल सकेंगे पैसा? कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘‘इससे आप नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य निधि में पैसा भी सुरक्षित रहेगा जो आप जरूरत के समय कभी भी निकाल सकते हैं। इस पैसे पर पीएफ के बराबर ब्याज मिलता रहेगा। सदस्य का देहांत हो जाता है तो उनके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। अगर वे चाहें तो पूरा पैसा निकाल लें या मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना किस्तों में प्राप्त कर सकते हैं।’’

उन्होंने कहा कि इसमें पीएफ में जो राशि बची है, उस पर मिलने वाला ब्याज भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो कम राशि भी निकाल सकते हैं। बची राशि कोष में जुड़ जाएगी और इस पर और ब्याज मिलेगा यानी आपका कोष भी बढ़ता रहेगा।

एक उदाहरण से समझें एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि पीएफ में 10 लाख रुपये का कोष है। मौजूदा 8.25 प्रतिशत ब्याज पर इस पर 82,500 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर मासिक रूप से देखा जाए तो यह राशि करीब 7,000 रुपये बैठेगी।

आप चाहें तो इसे मासिक ले सकते हैं। आपका मूल कोष पूरा बना रहेगा। अगर आपके पास धन का कोई और स्रोत है, तो आप चाहें तो 5,000 रुपये मासिक निकालने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इससे 82,500 रुपये में से 22,500 रुपये आपके कोष में जुड़ जाएंगे और अगले साल अधिक ब्याज मिलेगा। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा, ‘‘यह लचीलापन अंशधारकों को दिया गया है। कुल मिलाकर पैसा आपका है, आपको निर्णय करना है कि पैसा कैसे और कितना लेना है।’’

'ब्याज को लेकर कोई चिंता नहीं करें' किस्तों में पीएफ से पैसा निकालने पर मिलने वाले ब्याज से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘अंशधारकों को ब्याज को लेकर कोई चिंता नहीं करनी है। पीएफ पर जो भी ब्याज की घोषणा होती है, वही ब्याज एसडब्ल्यूपी का चयन करने वालों के पीएफ खातों में मिलेगा।’’

यह पूछे जाने पर कि योजना कब से लागू होगी, कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘‘अभी दो कानूनी काम बाकी हैं। पहला, भविष्य निधि योजना में संशोधन करना होगा। साथ ही आयकर कानून में संशोधन करने का हमारा प्रस्ताव है। हमने आयकर कानून में संशोधन के प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेजे हैं। श्रम मंत्रालय इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष रख रहा है। मुझे उम्मीद है कि बजट के बाद एक अप्रैल से यह लागू हो जाएगा।’’

कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध जरूरी कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘‘आयकर कानून के तहत पीएफ पर कर छूट के लिए वर्तमान में प्रावधान है कि कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध बना रहना चाहिए। यानी आपका रोजगार में होना चाहिए। अब रिटायरमेंट के बाद तो कोई नौकरी नहीं है। ऐसे में हमने यही प्रस्ताव किया है कि कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध की जगह यह प्रावधान किया जाए कि जब तक कोई अंशधारक पीएफ का सदस्य रहता है तो उसे एसडब्ल्यूपी के तहत जो राशि मिलती है, उस पर कर छूट का लाभ मिलता रहे। इस संशोधन से किस्तों में पीएफ से पैसा निकालने पर कोई कर नहीं लगेगा।’’

ईपीएफ से 90 प्रतिशत तक राशि निकालने की सुविधा यह पूछे जाने पर कि ईपीएफ से 90 प्रतिशत तक राशि निकालने की सुविधा दी गयी है, क्या सेवानिवृत्ति के समय कुछ पैसा अंशधारकों के पास रहे, यह ठीक नहीं होता, कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘‘हमारा इरादा यही है कि अंशधारकों के पास सेवानिवृत्ति के बाद कोष में पर्याप्त पैसा हो। ईपीएफओ से हर तरह के कर्मचारी जुड़े हैं। उनमें से कई सुरक्षा गार्ड हैं, कारखानों में काम करने वाले हैं। हमें काफी कर्मचारियों से प्रतिवेदन मिले थे कि उन्हें जरूरत के समय पीएफ से अधिक पैसा निकालने की अनुमति दी जाए। उन प्रतिवेदनों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हमने सिर्फ सहूलियत दी है लेकिन हम चाहेंगे कि वे भविष्य निधि का अपना पैसा सुरक्षित रखें। यही कारण है कि हमने एसडब्ल्यूपी लाने का निर्णय किया है।’’