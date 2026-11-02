Aadhaar Card पर चुटकियों में अपडेट हो जाएगा मोबाइल नंबर, ये रहा पूरा प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज के समय में सबसे बड़ा पहचान पत्र आधार कार्ड (Aadhaar Card) को ही माना जाता है। इसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण काम करना मुश्किल है। आज अगर आप कोई भी काम पूरा करने जाए तो आपको आधार कार्ड चाहिए होता है। लेकिन इस आधार कार्ड का आप तभी उपयोग कर पाएंगे, जब ये पूरी तरह से अपडेट (Aadhaar Card Update) हो।

कई चीजों में आधार कार्ड इसलिए मांगा जाता है क्योंकि इसके जरिए वेरिफिकेशन पूरी की जाती है। लेकिन अगर इसमें अपडेट मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होगा, तो OTP के जरिए वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आधार में अपडेट मोबाइल नंबर(aadhaar me mobile number kaise change kare) ही दर्ज होना चाहिए।

मिनटों में होगा काम आज आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बड़ी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं और न ही कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की जरूरत है। आइए अब इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं।