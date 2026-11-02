ये है देश का सबसे अमीर हलवाई, दादा की विरासत को बढ़ाया आगे; अरबों में है इनकी नेटवर्थ

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। धनतेरस से लेकर दीवाली तक बाजारों में रौनक रहती है और मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। त्योहारों के मौके पर सबसे ज्यादा मिठाइयों की बिक्री होती है। आपने भी कई हलवाइयों की बनाई मिठाइयों का स्वाद चखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि देश का सबसे अमीर हलवाई कौन है? ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारत में सबसे अमीर हलवाई (india's richest sweet maker) की कितनी वेटवर्थ है।

कौन है भारत का सबसे अमीर हलवाई? देश के सबसे अमीर हलवाई का नाम है (india's richest Confectioner) मनोहर लाल अग्रवाल। मनोहर लाल अग्रवाल की गिनती देश के सबसे अमीर कारोबारियों में भी होती है। फोर्ब्स के मुताबिक, उनकी कुल नेटवर्थ करीब 2.8 अरब डॉलर है। भारतीय रुपये में यह रकम करीब 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है।

दादा ने बीकानेर की छोटी दुकान से शुरू किया था कारोबार मनोहर लाल अग्रवाल की इस कामयाबी के पीछे उनके दादा गंगा बिशन अग्रवाल की मेहनत और दूरदर्शिता है। गंगा बिशन अग्रवाल को लोग प्यार से ‘हल्दीराम जी’ के नाम से जानते थे। उन्होंने साल 1937 में राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी-सी दुकान से नमकीन बेचने का काम शुरू किया था। उस समय उनका मकसद सिर्फ अच्छा स्वाद लोगों तक पहुंचाना था। धीरे-धीरे उनकी बनाई भुजिया इतनी लोकप्रिय हुई कि दूर-दूर से लोग उसे खरीदने आने लगे। यहीं से परिवार के कारोबार को पहचान मिलनी शुरू हुई।

पोते मनोहर लाल ने कारोबार को दिया नया मुकाम गंगा बिशन अग्रवाल की शुरू की गई विरासत को उनके पोते मनोहर लाल अग्रवाल (Manohar lal Agarwal) ने आगे बढ़ाया। मनोहर लाल ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद साल 1973 में परिवार के कारोबार से जुड़ गए। उन्होंने कारोबार को सिर्फ पारंपरिक मिठाई और नमकीन की दुकान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे बड़े ब्रांड के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।