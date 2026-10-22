Aadhaar-Pan Update: घर बदलने पर ऐसे अपडेट करें पता, ऑनलाइन प्रोसेस से मिनटों में होगा आधार-पैन से जुड़ा काम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपने हाल ही में अपना घर बदला है या किसी दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो अपने Aadhaar और PAN Card में नया पता अपडेट करना जरूरी है। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल बैंकिंग, टैक्स और कई सरकारी सेवाओं में होता है। अच्छी बात यह है कि अब आधार और पैन कार्ड में एड्रेस बदलने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आधार कार्ड में पता कैसे बदलें? आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए UIDAI के आधिकारिक myAadhaar पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि लॉगिन और वेरिफिकेशन के दौरान OTP की जरूरत पड़ती है।

आधार में पता बदलने (Aadhar address update) का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस: 1. सबसे पहले UIDAI के myAadhaar पोर्टल⁠ पर जाएं।

2. अपना आधार नंबर डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें।

3. एड्रेस अपडेट का विकल्प चुनें।

4. अपना नया पता सावधानी से भरें।

5. मांगे गए फॉर्मेट में वैध एड्रेस प्रूफ अपलोड करें।

6. सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन सबमिट कर दें।

7. आवेदन पूरा होने पर मिलने वाला रिक्वेस्ट नंबर संभालकर रखें। इससे आप अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि आवेदन जमा होने का मतलब यह नहीं है कि पता तुरंत बदल जाएगा। UIDAI दस्तावेजों और जानकारी का सत्यापन करने के बाद ही अपडेट को मंजूरी देता है। पैन कार्ड में नया पता (PAN Card address update) कैसे अपडेट करें? पैन कार्ड में एड्रेस बदलने के लिए भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। अगर आपका पैन आधार से लिंक है और आधार में नया पता अपडेट हो चुका है, तो आधार आधारित e-KYC के जरिए पैन डेटाबेस में पता बदलने की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट करने का तरीका: 1. Protean की आधिकारिक वेबसाइट⁠ पर जाएं।

2. पैन और आधार से जुड़ी जरूरी जानकारी भरें।

3. मांगी गई सहमति देकर आधार आधारित e-KYC की प्रक्रिया शुरू करें।

4. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें।

5. जानकारी सत्यापित होने के बाद आधार में दर्ज पता पैन डेटाबेस में अपडेट किया जा सकता है।

6. आवेदन से जुड़ी सूचना और अपडेट का कन्फर्मेशन संभालकर रखें।