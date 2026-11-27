बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आधार कार्ड (Aadhar card) जरूरी दस्तावेज में से एक है। ऐसे में आधार में दर्ज आपकी जानकारी सही और अपडेटेड होना भी जरूरी है। जरूरी जानकारी में से एक है ईमेल आईडी अपडेट होना। अगर आपने अभी तक अपना ईमेल एड्रेस आधार से लिंक नहीं कराया है या पुराना ईमेल आईडी अपडेट या बदलनी है तो आपके पास इसे मुफ्त में अपडेट कराने के लिए बस थोड़ा ही समय बाकी है। क्योंकि UIDAI ने फ्री में ईमेल अपडेट करने, बदलने और एड करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की (Aadhaar Free Email Update Deadline 2026) है, इसके बाद अपडेट कराने पर चार्ज लग सकता है।

31 दिसंबर कितने पैसे लगेंगे? बता दें कि फिलहाल ईमेल एड्रेस जोड़ने (email update) और उसे अपडेट की कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है। लेकिन 31 दिसंबर 2026 के बाद आपको इसके लिए 75 रुपये की फीस जमा करनी होगी। इन सभी के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए आपको आधार सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं है। नए Aadhaar App के जरिए ईमेल अपडेट करने की रिक्वेस्ट आसानी से डाली जा सकती है।

E-mail अपडेट के लिए करें ये काम अगर आप अपने Aadhar में नया ईमेल एड्रेस जोड़ना चाहते हैं या पुराने ईमेल को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में UIDAI की आधिकारिक ऐप Aadhaar App डाउनलोड करें। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि लॉगिन के दौरान आने वाला OTP दर्ज कर सकें। नया ईमेल एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा। इसके अलावा ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ईमेल अपडेट की रिक्वेस्ट सबमिट की जा सकेगी।

Aadhaar App में ईमेल ID कैसे अपडेट करें? (how to update email id in aadhar) स्टेप 1: सबसे पहले Aadhaar App डाउनलोड करें। अगर ऐप पहले से फोन में मौजूद है तो 6 अंकों का पिन डालकर या अपने फोन के बायोमेट्रिक से लॉग इन कर सकते हैं। अगर पहली बार Aadhaar App डाउनलोड किया है तो ओपन करें और 12 अंकों के आधार नंबर की मदद से लॉगिन करें।

स्टेप 2: लॉगिन करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें। लॉगिन करने के बाद ऐप में Services सेक्शन में जाएं। स्टेप 3: यहां आपको Email Add/Update का विकल्प दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जिस ईमेल एड्रेस को आधार से लिंक करना चाहते हैं, उसे दर्ज करें। अगर पहले से कोई ईमेल ID लिंक है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो यहां नया ईमेल एड्रेस डालें।