₹30,000 की सैलरी में कैसे खरीदें अपना घर? कितनी हो EMI, कितना चाहिए डाउन पेमेंट; समझिए पूरा गणित

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ₹30,000 महीने की सैलरी में घर खरीदने (Home buying) के बारे में सोचना भी कई लोगों को मुश्किल लगता है। किराया, राशन, बिजली का बिल और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बचत करना आसान नहीं है। हालांकि, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सही बजट, नियमित बचत और अपनी कमाई के हिसाब से होम लोन चुनकर घर खरीदने की योजना बनाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि पहले अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब समझें और फिर डाउन पेमेंट से लेकर EMI तक की तैयारी करें।

₹30,000 की सैलरी में कितना हो सकता है होम लोन? अगर आप ₹10 लाख का होम लोन लेते हैं, तो ब्याज दर और लोन की अवधि के आधार पर इसकी EMI करीब ₹10,000 महीने हो सकती है। हालांकि, वास्तविक EMI बैंक की ब्याज दर, लोन की अवधि और दूसरी शर्तों पर निर्भर करेगी। इसलिए लोन लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि EMI चुकाने के बाद घर के बाकी खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा बचेगा या नहीं।

पहले समझिए ₹30,000 की सैलरी का पूरा गणित मान लीजिए कि आपकी महीने की कमाई ₹30,000 है। ऐसे में आपके खर्च का हिसाब कुछ इस तरह हो सकता है। कुल सैलरी: ₹30,000

घर और राशन का खर्च: ₹8,000

बिजली, मोबाइल और दूसरे बिल: ₹3,000

आने-जाने का खर्च: ₹4,000

परिवार के दूसरे खर्च: ₹5,000

कुल खर्च: ₹20,000

खर्च के बाद बची रकम : ₹10,000 इस उदाहरण में सभी खर्चों के बाद हर महीने ₹10,000 बचते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी रकम EMI में लगा देनी चाहिए। अचानक आने वाले खर्चों और इमरजेंसी के लिए भी पैसा रखना जरूरी है। अपने वास्तविक खर्च के हिसाब से ही EMI तय करें।

₹15 लाख का घर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? मान लीजिए कि आपको ₹15 लाख की कीमत वाला घर पसंद आता है। अगर बैंक आपको ₹12 लाख का होम लोन देता है, तो बाकी ₹3 लाख आपको अपनी जेब से लगाने होंगे। इसी रकम को डाउन पेमेंट कहा जाता है।

ध्यान रहे कि डाउन पेमेंट के अलावा रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और अन्य जरूरी खर्चों के लिए भी अलग से पैसा चाहिए हो सकता है। इसलिए घर खरीदने से पहले सिर्फ लोन का इंतजाम करना काफी नहीं है, बल्कि अपनी बचत भी तैयार रखनी होगी।

हर महीने ₹5,000 बचाएंगे तो कितने साल में जुटेंगे पैसे? डाउन पेमेंट के लिए आप नियमित बचत का सहारा ले सकते हैं। अगर आप हर महीने ₹5,000 बचाते हैं, तो गणित इस तरह होगा। * 1 साल में: ₹60,000

* 2 साल में: ₹1.20 लाख

* 3 साल में: ₹1.80 लाख ये रकम बिना किसी ब्याज या निवेश से मिलने वाले रिटर्न को जोड़े है। इस हिसाब से तीन साल में ₹1.80 लाख जमा हो सकते हैं। ₹3 लाख के डाउन पेमेंट के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इससे ज्यादा समय या अतिरिक्त बचत की जरूरत पड़ सकती है।