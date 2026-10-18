पहली नौकरी वालों को सरकार देगी ₹15000, EPFO पोर्टल पर बस करना होगा ये काम; कैसे उठा पाएंगे योजना का फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: पहली नौकरी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत पात्र कर्मचारियों को ₹15,000 तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। खास बात यह है कि इस रकम को पाने के लिए कर्मचारियों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अपने मेंबर पोर्टल पर वित्तीय साक्षरता से जुड़ा कोर्स पूरा करने की सलाह दी है। इस कोर्स को पूरा करना योजना की दूसरी किस्त पाने के लिए जरूरी है।

दो किस्तों में मिलेंगे ₹15,000 इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 है। यह रकम दो किस्तों में मिलती है। पहली किस्त लगातार छह महीने की नौकरी पूरी करने के बाद दी जाती है। वहीं, दूसरी किस्त पाने के लिए कर्मचारी को 12 महीने की नौकरी पूरी करने के साथ EPFO मेंबर पोर्टल पर उपलब्ध वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी पूरा करना होगा। यानी सिर्फ नौकरी मिलने से पूरा पैसा अपने आप नहीं मिलेगा, निर्धारित शर्तें पूरी करना जरूरी है।