बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप नौकरी करते हैं और लंबे समय से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेच्युटी के बारे में जानना जरूरी है। ग्रेच्युटी वह रकम होती है, जो कंपनी अपने कर्मचारी को लंबे समय तक सेवाएं देने के बदले देती है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है तो नियमों के मुताबिक उसे सैलरी के अलावा एकमुश्त रकम मिलती है। यह पैसा भविष्य में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है।

हालांकि, ग्रेच्युटी की रकम हर कर्मचारी के लिए एक जैसी नहीं होती। यह मुख्य रूप से आपकी आखिरी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ते (DA) और कंपनी में काम करने की अवधि पर निर्भर करती है। बता दें कि भारत में सामान्य रूप से ग्रेच्युटी (Gratuity) पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल की लगातार नौकरी करना जरूरी है। ऐसे में आइए समझते हैं कि अगर आपने 5 साल, 10 साल या 15 साल तक नौकरी की है तो आपको कितनी ग्रेच्युटी मिल सकती है।

ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है? ग्रेच्युटी (gratuity) की गणना कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को मिलाकर की जाती है। इसके लिए तय फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ग्रेच्युटी = (आखिरी बेसिक सैलरी + DA) × 15 × नौकरी के साल ÷ 26 इसमें 15 का मतलब हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी और 26 का मतलब महीने के 26 कार्यदिवस हैं। 5 साल नौकरी करने पर कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी? अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 30000 रुपये महीना है और उसने एक ही कंपनी में 5 साल तक काम किया है तो उसे करीब 86,538 रुपये की ग्रेच्युटी मिल सकती है।