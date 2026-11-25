बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: एफडी करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने ग्राहकों को अच्छा ऑफर दिया है। बैंक ने हाल ही में अपनी 500 दिन की स्पेशल FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक 500 दिन वाली FD पर ग्राहकों को 6.85% से लेकर 7.65% सालाना तक ब्याज दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस FD का नाम BOI अक्षय डिपॉजिट है। इसमें मिलने वाला ब्याज इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहक की उम्र कितनी है और वो कितनी रकम जमा कर रहा है। आइए सभी शर्तों को समझतें हैं।

बैंक ने कितनी बढ़ाई ब्याज दरें? बैंक ऑफ इंडिया ने 500 दिन की स्पेशल FD को तीन श्रेणियों में बांटा है। आम ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों और 80 साल जिसपर ब्याद दर कुछ इस प्रकार हैं: ग्राहक की श्रेणी सामान्य FD बिना समय से पहले निकासी वाली एफडी आम ग्राहक 6.85% 7.00% 60 साल या उससे अधिक 7.35% 7.65% 80 साल या उससे अधिक 7.50% 7.65% चार्ट से समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ब्याज 7.65%, 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के उन बुजुर्गों को मिलेगा, जो 1 करोड़ रुपये से ज्यादा और 3 करोड़ रुपये से कम की नॉन-कॉलेबल FD कराएंगे। क्या हैं शर्तें? सामान्य कॉलेबल FD में कम से कम 10000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये से कम है। वहीं, 7.65% ब्याज वाली नॉन-कॉलेबल FD के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा और 3 करोड़ रुपये से कम रकम जमा करनी होगी।