FD Interest Calculator: 10 साल में कितने की हो जाएगी ₹1 लाख की FD? 6%, 7% और 8% ब्याज का पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव (Share Market Risk) के बीच आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD Rules) को सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश माना जाता है। ऐसे अगर आपके पास ₹1 लाख की रकम मौजूद है तो क्या आप जानते हैं कि 10 साल बाद ₹1 लाख के कितने लाख हो जाएंगे? अगर नहीं, तो चलिए आज कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं कि 10 साल बाद एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा।

FD क्यों है आज भी पॉपुलर? एफडी आज भी कई लोगों की पहली पसंद है। यहां निवेश सुरक्षित (Safe investment) रहता है वहीं आप बैंक के हिसाब से चुन सकते हैं कि कहां आपको एफडी करवानी है। इसके अलावा एफडी में मार्केट रिस्क भी नहीं जुड़ा रहता है। साथ ही एफडी में जमा हुए पैसे पर ₹5 लाख तक का कवर भी मिलता है।

अलग-अलग ब्याज दरों पर ₹1 लाख का हिसाब: अगर आप ₹1 लाख को 10 साल के लिए क्यूमुलेटिव FD (Cumulative FD) में डालते हैं, जहां हर क्वाटर में ब्याज मिलता है, तो अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग ब्याज मिल सकता है-