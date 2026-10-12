EPS Calculation: ₹32000 सैलरी वालों की 65% बढ़ गई पेंशन, नए नियम का नया कैलकुलेशन; अब होगा जमकर फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: EPFO लगातार करोड़ों कर्मचारियों को खुशखबरी देकर खुश कर रहा है। 17 सितंबर को सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत वेतन सीमा (Wage limit) को बढ़ाकर ₹15000 से ₹25,000 प्रति माह करने का बड़ा फैसला ले लिया है। इसके साथ ही दूसरी खुशखबरी का बात करें तो दावा किया जा रहा है कि UPI से PF का पैसा इस साल के अंत तक निकलना शुरू हो जाएगा।

ऐसे में EPFO से जुड़े एमप्लॉयज को डबल फायदा होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई Wage ceiling लागू होते ही आपकी पेंशन में सीधे 65% से भी ज्यादा का उछाल आया है। ऐसे में जिनकी सैलरी ₹32000 है और उसने करीब 20 साल की नौकरी की है तो उनकी पेंशन कितनी बनेगी? आइए इस बारे में डिटेल में समझते हैं।

फॉर्मूला से समझें कितना होगा फायदा? EPFO के अनुसार EPS पेंशन का फॉर्मूला है- मासिक पेंशन = (पेंशनेबल सैलरी × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70 * पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary): आखिरी 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर।

* पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Service): EPS में योगदान वाले कुल सालों की संख्या। 20 साल में कितनी बनेगी पेंशन? अब ये समझते हैं कि अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी ₹32,000 है और आपका योगदान सीलिंग लिमिट से ऊपर असली सैलरी पर हो रहा है, तो पेंशन की गणना इस प्रकार होगी: 20 साल की नौकरी पर: (32,000 × 22) / 70 = ₹10,057 यानी 20 साल की नौकरी पर आपको हर महीने लगभग ₹10,057 की गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही बता दें कि 20 साल से ज्यादा नौकरी करने पर पेंशन कैलकुलेशन में 2 साल का बोनस सर्विस ईयर जोड़ा गया है।

कंपनी कितना करती है योगदान? आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF में जाता है और उतना ही हिस्सा 12% कंपनी भी मिलाती है। कंपनी का पहला योगदान 8.33% EPS फंड में जाता है और दुसरा 3.67% EPF खाते में जाता है।