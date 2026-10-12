Gold Silver Price Today: सोना-चांदी धड़ाम, आज कितने गिरे दाम? चेक करें लेटेस्ट भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने-चांदी (gold silver) के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। ऐसे में आज यानी 12 अक्टूबर को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भी घरेलू बाजार में सोने-चांदी के दाम गिरे हुए नजर आए। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। आइए आज के ताजा रेट्स पर एक नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में चढ़े दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी आई है। खबर लिखे जाने तक Comex पर सोना 0य24% तक चढ़ गया (Gold Price on Comex) और कीमत 4,226.40 डॉलर प्रति औस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.37% तक चढ़े और ऐसे में कीमत 61.275 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में गिरीं कीमतें बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार में सोने-चांदी दोनों के दाम गिर गए। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोना गिरकर करीब ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी के भाव (Silver Price) भी गिरकर ₹2.25 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा।

MCX पर कहां ट्रेड कर रहा सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 800 रुपए गिरा और कीमत ₹1,50,706 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 500 रुपए तक गिरी और कीमत ₹2,25,270 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।