EPS Calculation: 20 साल की नौकरी, तो ₹25000 सैलरी पर कितनी बनेगी पेंशन? समझें पूरा हिसाब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरी के दौरान हर महीने मिलने वाली सैलरी से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दूसरे जरूरी काम पूरे होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का सहारा क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) इसी जरूरत को पूरा करती है। अच्छी बात यह है कि आपकी नौकरी जितने लंबे समय तक चलेगी और पेंशन के लिए तय वेतन जितना ज्यादा होगा , रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन उतनी ही बेहतर होगी।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20 साल की नौकरी पूरी करने पर पेंशन की गणना मेंदो साल का अतिरिक्त वेटेज भी मिलता है? ऐसे में अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹25000 है, तो उसे 20 साल की सेवा के आधार पर कितनी पेंशन मिल सकती है? आइए समझतें हैं पूरा कैलकुलेशन

क्या है EPS और किसे मिलती है पेंशन? कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS, EPFO की ओर से संचालित योजना है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से सीधे पेंशन का पैसा नहीं काटा जाता, बल्कि नियोक्ता यानी कंपनी के योगदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। इस योजना के तहत सामान्य तौर पर कम से कम 10 साल की पात्र सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी मासिक पेंशन के हकदार बनते हैं। सामान्य पेंशन की उम्र 58 साल है।