EPS calculation: सैलरी है ₹22000? तो आपकी पेंशन 65% बढ़ गई; चेक करिए खाते में कितने पैसे आएंगे

EPS calculation: EPFO कर्मचारियों के लिए हर बार तोहफा लाता है। दीवाली से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एम्प्लॉयज को WhatsApp पर कई सुविधाएं लॉन्च कर तोहफा दिया। इसके पहले EPF कवरेज के लिए बेसिक सैलरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया था। जिससे 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सौगात मिली थी।

ऐसे में रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक बड़ा सहारा बनकर उभरती है। बेसिक सैलरी की अधिकतम सीमा (wage ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,00 कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप 20 साल की नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी ₹22000 है तो आपकी पेंशन (Pension) कितनी बनती है ये जानते हैं।

फॉर्मूला से समझें पेंशन का गणित EPFO के अनुसार EPS पेंशन का फॉर्मूला है- मासिक पेंशन = (पेंशनेबल सैलरी × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70 * पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary): आखिरी 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर।

* पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Service): EPS में योगदान वाले कुल सालों की संख्या। 20 साल में कितनी बनेगी पेंशन? अब ये समझते हैं कि अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी ₹22,000 है और आपका योगदान सीलिंग लिमिट से नीचे असली सैलरी पर हो रहा है, तो पेंशन की गणना इस प्रकार होगी: 20 साल की नौकरी पर: (22,000 × 22) / 70 = ₹6,915 बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के नियमों के मुताबिक, रेगुलर मासिक पेंशन पाने के लिए किसी भी कर्मचारी को कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करना अनिवार्य होता है। यानी 20 साल की नौकरी पर आपको हर महीने लगभग ₹6,915 की गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही बता दें कि 20 साल से ज्यादा नौकरी करने पर पेंशन कैलकुलेशन में 2 साल का बोनस सर्विस ईयर जोड़ा गया है।

कंपनी का योगदान अब यह जानना बेहद अहम है कि आपके पीएफ के लिए कंपनी भी योगदान देती है। आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF में जाता है और उतना ही हिस्सा 12% कंपनी भी मिलाती है। कंपनी के 12% का बंटवारा कुछ इस तरह होता है:

1. 8.33% EPS फंड में जाता है: पुराने नियम में ₹15,000 की लिमिट पर कंपनी अधिकतम ₹1250 हर महीने आपके पेंशन फंड में डालती थी, लेकिन अब नए नियम के ₹25,000 की लिमट पर ₹2,088 आपके फंड में जमा होंगे।

2. 3.67% EPF खाते में जाता है।