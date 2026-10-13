EPS Calculation: ₹25000 सैलरी लिमिट, 66% बढ़ी पेंशन; पुरानी और नई सीलिंग से मंथली पेंशन में कितना अंतर? देखें कैलकुलेशन

बिजेनस डेस्क, नई दिल्ली: सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF और कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत वेतन सीमा को बढ़ा दिया है। संगठन ने इस सीमा को ₹15000 से बढ़ाकर ₹25000 कर दिया है। इस फैसले से करीब 51 लाख कर्मचारियों को राहत दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले का 'गेम-चेंजर' पहलू है आपकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मंथली पेंशन (EPS Pension) है। ₹25,000 की नई Wage ceiling लागू होते ही आपकी पेंशन में लगभग 65% से ज्यादा का उछाल आ सकता है।

ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर इस नए नियम से आपके सैलरी और पेंशन पर क्या असर होगा? तो आपके इस उलझन का हल हम कैलकुलेशन से समझा कर बताएंगे। EPF0 द्वारा तय किया गया फॉर्मूला क्या है? मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70 पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary): सरकार इस पर एक ऊपरी सीमा (Ceiling) तय करती है। अब तक यह ₹15,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।

सरकार इस पर एक ऊपरी सीमा (Ceiling) तय करती है। अब तक यह ₹15,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Service): इसमें आपकी नौकरी यानी सर्विस करने के साल होते हैं। (नियम के मुताबिक, अगर आपने 20 साल या उससे ज्यादा नौकरी की है, तो 2 साल का 'सर्विस बोनस' एक्स्ट्रा मिलता है। ) कंपनी का योगदान आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF में जाता है और उतना ही हिस्सा 12% कंपनी भी मिलाती है। कंपनी का पहला योगदान 8.33% EPS फंड में जाता है और दुसरा 3.67% EPF खाते में जाता है।