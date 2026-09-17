EPFO Update: वेज सीलिंग के बढ़ने से टेक होम सैलरी, पेंशन और बीमा का कैसे बदलेगा गणित? 3 प्वाइंट में समझें सबकुछ

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब EPF की वेज सीलिंग (Wage Ceiling) को बढ़ाकर ₹15,000 से सीधे ₹25,000 कर दिया गया है। ये नया नियम 17 अक्टूबर से लागू माना जाएगा। पीएफ में हुए इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशन और बीमा कवर में बड़ा बदलाव आने वाला है। आइए जानते हैं कि इससे कैसे आपके EPF Contribution, EPS और EDLI पर क्या असर पड़ेगा।

1. PF पर कैसे होगा असर? नए नियम के हिसाब से जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹25000 तक है, उनके लिए EPF और EPS में जुड़ना अनिवार्य होगा। पहले 12% की दर से न्यूनतम पीएफ कंट्रीब्यूशन ₹1800 (₹15000 का 12%) कटता था। लेकिन अब वेज सीलिंग ₹25000 होने पर एंप्लॉयी और कंपनी दोनों को न्यूनतम PF कंट्रीब्यूशन बढ़कर ₹3000 (₹25000 का 12%) हो जाएगा।

जिसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹15000 से ₹25000 के बीच है, उनका हर महीने ज्यादा पीएफ कटेगा। इसकी वजह से उनकी इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इससे उनका रिटायरमेंट फंड और ज्यादा मजबूत होगा। हालांकि, कंपनियों पर कॉस्ट का बोझ जरूर बढ़ेगा।

2. पेंशन (EPS) पर क्या असर होगा? बढ़ी हुई वेज सीलिंग का फायदा पेंशन पर भी दिखेगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹25000 या उससे ज्यादा है, उनकी पेंशन की कैलकुलेशन अब ₹15000 की बजाय ₹25000 के औसत वेतन के आधार पर की जाएगी (बशर्ते नई सीमा के तहत उनके कम से कम 5 साल यानी 60 महीने पूरे हो चुके हों) लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के बाद सेवा में आए हैं, वो EPS के सदस्य नहीं है।