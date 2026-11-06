कभी सोचा है कि शेयर मार्केट गिरने से क्यों नहीं डूबता PF का पैसा, EPFO आपको कैसे देता है तय ब्याज?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ईपीएफओ (EPFO) नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट का एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार करता है। हर महीने आपकी सैलरी से कटने वाला पीएफ का पैसा सुरक्षित भविष्य की नींव रखता है। लेकिन क्या आपने कभी आपने सोचा है कि EPFO आपके सैलरी से काटे गए इस पैसे को कहां निवेश करता है और शेयर बाजार (Share Market) के उतार-चढ़ाव के बावजूद आपको हर साल शानदार ब्याज कैसे मिलता है?

EPFO कहां करता है निवेश? EPFO आपके PF के पैसे को सिर्फ किसी बैंक खाते में डालकर नहीं रखता, बल्कि इससे बेहतर कमाई करने के लिए अलग-अलग जगह निवेश करता है। इसका मुख्य मकसद आपके पैसे को सुरक्षित रखते हुए उस पर बढ़िया रिटर्न दिलाना है।

EPFO अपने फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षित सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज में लगाता है।

इसके अलावा, सुरक्षित रिटर्न के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स और अन्य ऋण साधनों में भी निवेश किया जाता है।

EPFO सीधे शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर नहीं खरीदता, बल्कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिए निवेश करता है। ये ETF सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बड़े और भरोसेमंद सूचकांकों (Indices) पर आधारित होते हैं। पैसा कहां लगेगा, ये कौन तय करता है? EPFO अपनी मर्जी से कहीं भी पैसा नहीं निवेश कर सकता है। इसके लिए सरकार की तरफ से एक तय पैटर्न और नियम बनाए गए हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) और सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक ही सारा निवेश मैनेज किया जाता है। फंड को संभालने के लिए प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर भी होते हैं।

हर साल कैसे तय होती है ब्याज की दर? EPFO की ब्याज दरें हमेशा के लिए फिक्स नहीं होतीं, बल्कि हर वित्त वर्ष में इसकी समीक्षा की जाती है। CBT निवेश से हुई कुल कमाई और फंड की सेहत को देखकर ब्याज दर की सिफारिश करता है। इसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही ब्याज दर आधिकारिक रूप से घोषित की जाती है। वहीं फिलहाल पीएफ पर 8.25 फीसदी की ब्याज दर मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि आगे इसे कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए।