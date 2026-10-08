EPS calculation: 20 साल की नौकरी पर 60% से ज्यादा बढ़ी पेंशन, कैलकुलेशन से समझें नई वेज लिमिट का फायदा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: EPFO लगातार करोड़ों कर्मचारियों को खुशखबरी देकर खुश कर रहा है। 14 सितंबर को सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत वेतन सीमा (Wage limit) को बढ़ाकर ₹15000 से ₹25,000 प्रति माह करने का बड़ा फैसला ले लिया है। इसके साथ ही दूसरी खुशखबरी का बात करें तो दावा किया जा रहा है कि UPI से PF का पैसा इस साल के अंत तक निकलना शुरू हो जाएगा।

ऐसे में EPFO से जुड़े एमप्लॉयज को डबल फायदा होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ₹25,000 की नई Wage ceiling लागू होते ही आपकी पेंशन में सीधे 60% से भी ज्यादा का उछाल आया है। इस बढ़ोतरी के होते ही कर्मचारियों के मन में यह सवाल जरूर आ रहे होंगे कि अब उनकी पेंशन बढ़ेगी या घटेगी? आइए इस बारे में डिटेल में समझते हैं।

फॉर्मूला से समझें पेंशन का गणित मासिक पेंशन = (पेंशनेबल योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70 पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary): सरकार इस पर एक ऊपरी सीमा (Ceiling) तय करती है। अब तक यह ₹15,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Service): इसमें आपकी नौकरी यानी सर्विस करने के साल होते हैं। (नियम के मुताबिक, अगर आपने 20 साल या उससे ज्यादा नौकरी की है, तो 2 साल का 'सर्विस बोनस' एक्स्ट्रा मिलता है। ) कंपनी कितना करती है योगदान? आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF में जाता है और उतना ही हिस्सा 12% कंपनी भी मिलाती है। कंपनी का पहला योगदान 8.33% EPS फंड में जाता है और दुसरा 3.67% EPF खाते में जाता है।