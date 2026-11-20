बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट कर्मचारियों को अब सरकारी नौकरी जैसी पेंशन मिलेगी? अब आपके मन में सवाल उठेगा कि लेकिन कैसे। तो जवाब है कि EPFO की SWP के जरिए। दरअसल, 19 नवंबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी 240वीं बैठक में सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए एक व्यवस्थित निकासी योजना (SWP) को मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान लेने के बजाय, पात्र सदस्य समय-समय पर किस्तें प्राप्त कर सकते हैं, जबकि शेष ईपीएफ शेष निवेशित रहता है और ब्याज अर्जित करता है।

आइए इस व्यवस्था को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं कि आखिर कैसे आप अपनी प्राइवेट नौकरी से रिटायरमेंट के बाद सरकारी पेंशन जैसी सुविधा पा सकते हैं। SWP के जरिए कैसे मिलेगी सरकारी पेंशन जैसी सुविधा? EPFO में ईपीएफ के लिए SWP व्यवस्था को मंजूरी देना एक बड़ा कदम है।इस सुधार के तहत, रिटायर होने वाले सदस्य अपनी जमा प्रोविडेंट फंड की राशि को अपनी पसंद के अनुसार नियमित अंतराल पर जैसे कि मासिक, त्रैमासिक या छमाही निकाल सकेंगे। इससे सदस्यों को समय-समय पर मिलने वाली आय का एक व्यवस्थित स्रोत मिलेगा, जबकि बची हुई राशि पर रिटर्न मिलना जारी रहेगा।

श्रमिकों के सुरक्षित भविष्य की ओर बड़ा कदम! प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में EPFO ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंज़ूरी दी है। अब रिटायरमेंट के बाद PF की बचत अपनी सुविधा से किस्तों में पाएं, और बची हुई राशि पर रिटर्न भी कमाते रहें। https://t.co/AHPy5SfUK5 — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 19, 2026 इससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की आय बढ़ेगी और उन्हें मिलने वाली पेंशन में भी मदद मिलेगी। यह सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। सदस्यों पर पैसे निकालने का कोई दबाव नहीं होगा। यह विकल्प पात्र परिवार के सदस्यों या लाभार्थियों को भी दिया जा सकता है, जिससे परिवार को अधिक लचीलापन और वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित करना, दोबारा निवेश करने के जोखिम को कम करना, फंड को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना और गिग व प्लेटफॉर्म वर्करों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है।