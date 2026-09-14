बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| नौकरी करने वाले लोग अक्सर अपने EPFO से जुड़ी जानकारी के लिए कई अलग-अलग जटिल प्लेटफॉर्म के भरोसे रहते रहते हैं। लेकिन अब उनकी ये चिंता दूर हो गई है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों तक हर जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए अपना ऑफिशियल WhatsApp चैनल लॉन्च किया है। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा करते हुए सदस्यों से आधिकारिक WhatsApp चैनल से जुड़ने की अपील की है।

EPFO ने अपने पोस्ट में कहा, "EPFO अब WhatsApp पर भी है। अब तमाम जरूरी अपडेट्स और उपयोगी जानकारी पाने के लिए EPFO के आधिकारिक WhatsApp चैनल से जुड़ें।" कैसे जुड़ सकते हैं चैनल से? संगठन ने चैनल से जुड़ने के लिए एक डायरेक्ट लिंक भी शेयर किया है। इस चैनल से जुड़ने के बाद सदस्य और पेंशनर्स EPFO से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट सीधे अपने WhatsApp पर प्राप्त कर सकेंगे। EPFO के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर लिंक खोलता है तो एक अलग विंडो दिखाई देगी, जबकि मोबाइल फोन से लिंक खोलने पर वह सीधे WhatsApp चैनल पर पहुंच जाएगा।

चैनल पर कौन सी जरूरी जानकारियां मिलेंगी? EPFO को लेकर पहले से कई एप, ब्राउजर वेबसाइट्स जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन अक्सर उनमें तकनीकी समस्या या सर्वर की समस्या देखने को मिलती है। WhatsApp चैनल के जरिए EPFO अपने सदस्यों की ये प्रॉब्लम दूर कर उन्हें विभिन्न सेवाओं और योजनाओं से जुड़े अपडेट उपलब्ध कराएगा। इसमें कई जरूरी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे-

PF खाते से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट

EPFO की नई डिजिटल सेवाओं की जानकारी

पेंशन से संबंधित घोषणाएं

पिछले 5 ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री

दावों (Claims) और निपटान प्रक्रिया से जुड़े अपडेट

सदस्यों के लिए जारी गाइडलाइंस और सूचनाएं

पीएफ बैलेंस की तुरंत जानकारी PF और पेंशन पाने वालों को EPFO का तोहफा, बिना एप और वेबसाइट के एक "Hello" मैसेज पर मिलेगी पूरी डिटेल! https://www.jagran.com/business/personal-finance-epfo-launches-whatsapp-channel-for-pf-pension-updates-40373276.html