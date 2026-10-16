Ayushman Card को लेकर जरूरी हो गए नियम; पूरा करें ये काम वरना फ्री इलाज लेने में हो सकती है दिक्कत!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है, तो उसकी जानकारी एक बार जरूर चेक कर लें। कार्ड में दर्ज नाम, जन्मतिथी, फोटो या आधार से जुड़ी जानकारी पुरानी है, तो उसे अपडेट कराने की जरूरत पड़ सकती है। बता दें कि सरकार ने Ayushman Card e-KYC जरूरी कर दी है। ऐसे में अगर आपने यह काम नहीं किया है तो आपको इस कार्ड से मिलने वाला मुफ्त इलाज का फायदा रुक सकता है। सबसे खास बात यह है कि अब आप इस काम को घर बैठे पूरा कर सकते हैं।

क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)? केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। ऐसे में कार्ड में दर्ज जानकारी सही होना और लाभार्थी की पहचान का सत्यापन पूरा होना जरूरी है।